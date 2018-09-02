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مقتل أكثر من 140 حوثيا في معارك تحرير مديرية الظاهر بصعده

مقتل أكثر من 140 حوثيا في معارك تحرير مديرية الظاهر بصعده
http://almnatiq.net/?p=626074
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني مصرع أكثر من 140 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، في المعارك التي جرت لتحرير مديرية الظاهر في محافظة صعده.‏

وقال قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش اليمني العميد عبدالكريم السدعي ” إن قوات الجيش ‏الوطني اليمني تواصل ‏التقدم في المحور الثاني باتجاه محافظة ‏حجه، حيث تمكنت من تحرير قرية ‏الدباع ووادين ‏وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره ‏بمختلف قراها ووديانها”‏.

وأضاف في تصريح نقله موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك دارت ‏في المناطق القريبة من الطريق الدولي وفي ‏مناطق على حدود ‏مديرية بكيل المير التابعة ‏لمحافظة حجة والمناطق المحاذية لمديرية ‏‏حيدان.‏

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