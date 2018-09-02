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تابع انطلاقة العام الدراسي الجديد

أمير جازان بالنيابة .. لمستقبل الوطن ” أتمنى لكم عاما حافلا بالجد والاجتهاد ” ..

أمير جازان بالنيابة .. لمستقبل الوطن ” أتمنى لكم عاما حافلا بالجد والاجتهاد ” ..
http://almnatiq.net/?p=626079
جازان - فضة آل عطيف
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان بالنيابة على تهئية كافة السبل والامكانيات لانطلاقة العام الدراسي الجديد بكافة قطاعات التعليم الجامعي والعام بمنطقة جازان.

وتابع الأمير محمد بن عبدالعزيز اعمال كافة الجهات المختصة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمنطقة.
وتمنى سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال رسائل بعثها ، مع بدء العام الدراسي التوفيق والنجاح لكافة الطلاب والطالبات بجامعة جازان وبمختلف قطاعات التعليم التابعة لتعليم جازان وتعليم صبيا.
حاثا المعلمين والمعلمات على تقديم بذل المزيد من الجهد والعطاء للسير بالعملية التعليمية الى تحقيق طموحات ولاة الأمر وتطلعات القيادة الرشيدة حفظهم الله ، التي تضع الأمل في ابناء المملكة وسواعد الوطن ومستقبله لتنفيذ رؤيتها الحديثة والشاملة .

سائلا الله الله عزوجل للجميع التوفيق والسداد وان تكون بداية خير لابنائنا الطلاب والطالبات، وان يحفظ بلادنا وان يديم عليها نعمة الرخاء والأمن والأمان.

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