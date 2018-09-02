مفاجأة تاريخية.. هتلر أراد ضرب لندن بالنووي

المناطق - وكالات

كشف مؤرخون نرويجيون أن الزعيم النازي السابق أدولف هتلر، كاد أن يلقي قنبلة نووية على العاصمة البريطانية لندن، خلال الحرب العالمية الثانية.

واكتشف فريق من وكالة “ناشونال جوغرافك” 40 برميلا مليئا “بالماء الثقيلة” في قاع بحيرة نرويجية قرب العاصمة النرويجية أوسلو، وفقا لصحيفة ديلي ستار” البريطانية.

وقال المؤرخ النرويجي، فرانك سوريده، إن المياه الثقيلة هي من مكونات المفاعل النووي، وأنها كانت تنقل إلى ألمانيا، قبل أن تضرب بريطانيا السفن التي حملت البراميل قبل وصولها، بأوامر من رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرتشيل.

وقال سوريده: “هذه المكونات النووية كانت ستغير نتيجة الحرب بغمضة عين”.

وأوضح مؤرخون أن خطة هتلر كانت تتضمن قصف العاصمة الإنجليزية لندن بقنابل نووية.

وذكر الموقع أن تشرتشيل أمر بإغراق السفينة الالمانية من دون معرفة ما كان على متنها، ولحسن حظ بريطانيا فإن قرار تشرتشيل “المحوري” تم تنفيذه بشكل فوري.