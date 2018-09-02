جامعة الملك خالد تطلب 129 تأشيرة لاستقدام أعضاء بهيئة التدريس !

المناطق - الرياض

في الوقت الذي حددت فيه جامعة الملك فيصل مصطلح «خبير» لاستقدام أعضاء بهيئة التدريس في تخصصات زراعية، انطلق سباق محموم بين عدد من الجامعات للحصول على تأشيرات استقدام أعضاء تدريس للعام الدراسي الجديد.

ووفقا لـ”عكاظ” طلبت جامعة الملك خالد 129 تأشيرة، 25 من الهند، 2 من الفلبين، 17 من تونس، 15 من الجزائر، 25 تأشيرة أكاديمي من السودان، 30 من مصر، 15 من المغرب ومن اليمن 3 تأشيرات للتعاقد معهم كأعضاء هيئة تدريس («عكاظ» تحتفظ بوثائق طلب الاستقدام).

يشار إلى أن جامعة الملك خالد حصلت العام الماضي على 107 تأشيرات استقدام أكاديميين من الأردن واليمن وتونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب.