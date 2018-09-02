وصفة يابانية تجعلك أصغر بـ 10 سنوات

المناطق - وكالات

يشعر الإنسان بالقلق إذا رأى التجاعيد تظهر على وجهه. إليك هذه الوصفة التي سوف تساعدك على التخفيف من هذه المشكلة.

كلّ ما عليك أن تقوم به، هو أن تكتشف سرّ نقاء بشرة النساء اليابانيات، ألا وهو الأرز، وأن تستخدمه لتطبيق هذه الوصفة:

— ضع 3 ملاعق كبيرة من الأرز في كوب من الماء على النار إلى أن يغلي ثم اتركه على نار هادئة لمدة 3 دقائق فقط.

— استخرج الأرز وأضف إليه ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة أخرى من العسل.

— حرّك المزيج جيداً وطبّق القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة.

— اغسل وجهك بماء الأرز.

— كرّر تطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً على الأقل. فهو يجعل بشرتك تبدو أصغر بـ10 سنوات.

يذكر أن الأرز يحتوي على مضادات الأكسدة وعلى خصائص مرطبة ومعالجة للالتهابات. وهو يجدّد بشرة الإنسان ويعيد إليها نعومتها ويخلصها من البقع الداكنة ويعزّز إنتاج الكولاجين. كما أنه يحميها من تأثير أشعة الشمس الضارة.