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وزير الخارجية اليمني: جاهزون ل‏جولة المشاورات في جنيف لإحراز تقدم

وزير الخارجية اليمني: جاهزون ل‏جولة المشاورات في جنيف لإحراز تقدم

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وزير الخارجية اليمني: جاهزون ل‏جولة المشاورات في جنيف لإحراز تقدم

وزير الخارجية اليمني: جاهزون ل‏جولة المشاورات في جنيف لإحراز تقدم
http://almnatiq.net/?p=626094
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية في الحكومة الشرعية اليمنية خالد اليماني، أن الحكومة ستحرص على ‏الاستفادة من المشاورات المرتقبة في جنيف لإحراز تقدم في ‏إجراءات بناء الثقة وأهمها إطلاق ‏سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن المدن ‏وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وحل ‏إشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في ‏المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات ‏الانقلابية المدعومة من إيران بعد أن منعت عنهم المليشيات ذلك ‏واستحوذت على كل الإيرادات لتسخيرها ‏كمجهود حربي. ‏
وأشار اليماني خلال لقائه في مدينة الرياض المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، إلى أن وفد ‏الحكومة جاهز للذهاب إلى ‏جولة المشاورات المقرر إقامتها في جنيف في السادس من سبتمبر، ‏وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مجدداً استمرار حكومة بلاده في ‏دعمها لجهود المبعوث الأممي من ‏أجل إحلال السلام الدائم والشامل والمستدام حرصاً منها ‏على وضع حد للمأساة التي تسبب بها ‏الانقلاب المدعوم من إيران.‏
من جانبه، استعرض المبعوث الأممي الإجراءات والترتيبات اللوجستية لجولة المشاورات، ‏مؤكداً مجدداً الالتزام الكامل بالمرجعيات وتقديره في الوقت ذاته دعم الحكومة اليمنية ‏لجهوده.
وتم في اللقاء استكمال الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية المقرر انطلاقها ‏في ‏جنيف في السادس من الشهر الجاري. ‏

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