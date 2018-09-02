انفجارات تدك مطار المزة العسكري في دمشق

المناطق - وكالات

أفاد شهود عيان بأن انفجارات متتالية وتصاعد للنيران ضربت مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق نتيجة انفجار مجهول.

وقال مسؤول في تحالف إقليمي يدعم دمشق وفقا لسكاي نيوز عربية إن الانفجارات سببها هجوم صاروخي استهدف القاعدة وإن نظم الدفاعات الجوية السورية ترد على الهجوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام موالية للنظام بأن الانفجارات جاءت نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخازن الذخيرة في مطار المزة وموقع عسكري إيراني في ريف دمشق.

وأضافت أن قوات النظام أطلقت صواريخ أرض- جو من مقرات الفرقة الرابعة في محيط معضمية الشام.