مصرع قيادي من حزب الله اللبناني في غارة للتحالف بصعدة

مصرع قيادي من حزب الله اللبناني في غارة للتحالف بصعدة

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مصرع قيادي من حزب الله اللبناني في غارة للتحالف بصعدة

مصرع قيادي من حزب الله اللبناني في غارة للتحالف بصعدة
http://almnatiq.net/?p=626102
المناطق - وكالات

نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر أمنية ان القيادي اللبناني في ميليشيا حزب الله طارق حيدرة وكنيته “أبو حيدرة” لقي مصرعه أثناء وجوده مع قيادات حوثية وذلك في غارة جوية للتحالف على محافظة صعدة.
وقالت المصادر الأمنية إن “أبو حيدرة” لقي مصرعه مع شخص آخر يدعى علي الجحدري، مشيرة إلى أن الرجل كان يتولى عملية تدريب الحوثيين.

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