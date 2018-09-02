إعلان قائمة “الأخضر” لمعسكر الرياض استعدادا لكأس آسيا 2019

المناطق - الرياض

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من المدير الفني “الأرجنتيني “خوان بيتزي والمكونة من 25 لاعباً للمشاركة في معسكر الرياض الذي يمثل المرحلة الأولى من استعداداته للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 .

وضمت القائمة في حراسة المرمى محمد العويس وياسر المسيليم وعبدالله الصالح ولخط الدفاع محمد البريك وسعيد المولد وعمر هوساوي ومعتز هوساوي ومحمد جحفلي وعلي البليهي وياسر الشهراني وحمد المنصور وللوسط إبراهيم غالب ووليد باخشوين عبدالله الخيبري ومحمد ابو سبعان وعبدالرحمن العبود وأسامة الخلف وحسين المقهوي ويحيى الشهري ومحمد كنو وهتان باهبري ومحمد الكويكبي وسالم الدوسري ولخط للهجوم فهد المولد وهارون كمارا .

وسيخوض الأخضر خلال معسكره بالرياض مباراة ودية واحدة أمام منتخب بوليفيا في العاشر من شهر سبتمبر، على ملعب الأمير فيصل بن فهد .