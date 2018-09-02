حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

أبرز المواد
مدني تيماء يخمد حريق إندلع بسيارة

مدني تيماء يخمد حريق إندلع بسيارة

منطقة تبوك
مصرع قيادي من حزب الله اللبناني في غارة للتحالف بصعدة

مصرع قيادي من حزب الله اللبناني في غارة للتحالف بصعدة

أبرز المواد
إعلان قائمة “الأخضر” لمعسكر الرياض استعدادا لكأس آسيا 2019

إعلان قائمة “الأخضر” لمعسكر الرياض استعدادا لكأس آسيا 2019

أبرز المواد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
http://almnatiq.net/?p=626113
المناطق _الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق (القصيم، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 45-18كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى مترين ونص على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

مصرع قيادي من حزب الله اللبناني في غارة للتحالف بصعدة

مصرع قيادي من حزب الله اللبناني في غارة للتحالف بصعدة
إعلان قائمة “الأخضر” لمعسكر الرياض استعدادا لكأس آسيا 2019

إعلان قائمة “الأخضر” لمعسكر الرياض استعدادا لكأس آسيا 2019
هذه الحمية تقي من مخاطر الإصابة بالسكري

هذه الحمية تقي من مخاطر الإصابة بالسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*