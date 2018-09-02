الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري للمعارك في ليبيا

المناطق _ وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة سابقًا برعاية الأمم المتحدة.

وندد غوتيريش في بيان باستمرار العنف في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، بما في ذلك القصف العشوائي الذي تلجأ إليه جماعات مسلحة تقتل وتجرح مدنيين بينهم أطفال.