صحة الباحة تدشن المرحله الثانيه من برنامج تحسين الأداء باقسام الأشعه بالمنشآت الصحية

المناطق _ الباحة

دشن مساعد المديرالعام للخدمات الطبية المساعدة الدكتور بندر بن صالح الزهراني المرحلة الثانية من برنامج تحسين الاداء باقسام الأشعه بمستشفيات صحة الباحة وذلك بحضور نائب المساعد للخدمات الطبية المساعدة و مدير إدارة الاشعة و مشرف برنامج تحسين و رؤساء أقسام الاشعة بمستشفيات المنطقة. وقد تم مناقشة نتائج تقييم المرحله الاولى وفرص التحسين المطلوبة والملاحظات المطلوب تلافيها وذلك من خلال العرض المرئي المقدم من مشرفي برنامج تحسين بصحة الباحه وتم مناقشة فرص التحسين والرد على الاستفسارات وبحث المقترحات المتعلقه بهذا الشان

وقد أوضح الدكتوربندرالزهراني بأن البرنامج مكون من ثلاث مراحل و يهدف إلى تحسين أداء أقسام الاشعة بالمنشآت الصحية و فق متطلبات الاعتماد الوطنية و العالمية لتقديم الخدمة للمستفيد بالشكل المرضى والذي يحقق اعلى معايير الجودة والسلامه .

وحث الجميع على بذل اقصى جهد لتحسين النتائج والعمل على تذليل اي معوقات اوصعوبات تواجه ذلك مع التركيز على العناصر الحرجه كاولويه في تحقيق متطلباتها .

من جهته وجه مديرعام الشؤون الصحيه بمنطقة الباحه الاستاذ فهد بن عبدالله المجماج بدعم مشرفي برنامج تحسين وتسهيل مهامهم وشدد على اهمية متابعة استقطاب الكادرالطبي المؤهل لدعم مستشفيات المنطقة وذلك من خلال حصرالوظائف الشاغره والغير مشغوله والرفع بها للجهات المختصه للعمل على اشغالها ودعم اقسام الاشعه بالتجهيزات المناسبه ليتسنى تقديم الخدمه التخصصيه بمجالات الاشعه التداخليه والعلاجية والتشخيصيه لمرضى منطقة الباحه.