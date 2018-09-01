“٣٣” ألف طالب وطالبة يعودن لمقاعد الدراسة وتعليم الليث يعلن جاهزيته

مكة _عادل الزهراني

يعود صباح غد الأحد، أكثر من ٣٣ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث إلى مدارسهم مع بداية انطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ ، وبهذه المناسبة قال مدير التعليم في محافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أهنئ أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات ببدء العام الدراسي،

وأحيي زملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات على ما يقدمونه من جهد وأداء لتنشئة أجيال تبني هذا الوطن الذي يقدم عطاءه للتعليم بكل سخاء لتنطلق منظومتنا التعليمية نحو غاياتها وأهدافها وفق تطلعات قيادتنا ووزارتنا سائلا المولى للجميع التوفيق والسداد ،ومتمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالعطاء والجد والاجتهاد والمثابرة، مشيراً إلى جاهزية مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية لاستقبال كافة الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها .

و وجه ” الحازمي ” كافة قادة و قائدات المدارس إلى الحرص على استقبال الطلاب والطالبات في طابور الصباح وتنظيمهم حسب فصولهم والترحيب بهم عبر الإذاعة الصباحية، وتوزيعهم على الفصول، وتوزيع رواد ورائدات الفصول، والتقاء رائد و رائدة الفصل بطلابه والترحيب بهم والتعرف عليهم ومناقشة أهم متطلبات وأهداف المرحلة التي يدرس بها الطالب أو الطالبة ، وحثهم على الإخلاص في طلب العلم، و الانضباط و الحرص على التمسك بالقيم و الأخلاق الإسلامية، ثم القيام بتوزيع الكتب على الطلاب والطالبات بكشوف يوقعون عليها بالاستلام، وإقامة لقاء عام مع قائد أو قائدة المدرسة والوكلاء والمرشدين ورائد النشاط بحضور جميع منسوبي المدرسة بحيث يتخلله، برنامج معايدة ولقاء تربوي يتضمن الترحيب بالطلاب والمعلمين والتعريف بالنظم والتعليمات ورؤية المدرسة وأهدافها وانجازاتها السابقة والتطلعات المستقبلية والحديث عن ما تقوم به الدولة أيدها الله من جهود في خدمة المواطن والمقيم وخدمة حجاج بيت الله الحرام وما يقوم به جنودنا البواسل من دفاع عن أرض الوطن وحماية المواطنين و المقيمين و المقدسات و مكتسبات الوطن.

وأهاب ” الحازمي ” بضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي،

والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي.

وأشاد مدير تعليم الليث بجهود قادة وقائدات المدارس في تهيئة مدارسهم لاستقبال الطلاب والطالبات، حرصا منهم على خلق بيئة مدرسية وتربوية مناسبة وجاذبة ومحفزة على التميز والإبداع.

وأكد ” الحازمي ” بأن لجنة الاستعداد المركزية بالإدارة تتابع عن كثب خطة الانطلاقة أولاً بأول ، مشيراً إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها قيادات الإدارة و مكاتب التعليم و أعضاء لجنة الاستعداد ، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية سيقومون بتفقد مدارس ( البنين والبنات)، ومتابعة انتظام الدراسة، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت ، و تلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم ، على مدار الأسبوع الأول من الدراسة كاملا ورفع تقارير إشرافية بذلك.

من جانب آخر تم الانتهاء من توزيع المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة و النظام الفصلي على كافة المدارس بمختلف المراحل الدراسية منذ وقت مبكر، وجاري استكمال ما تبقى من مقررات نظام المقررات ، كما تم تجهيز المباني التعليمية الجديدة بكافة المستلزمات التعليمية، ونقل الأثاث اللازم إليها وتجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب والطالبات.