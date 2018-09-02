نائب الرئيس اليمني يطالب بإعادة النظر في مضامين ‏ومنهجية تقرير ‏المفوض السامي لحقوق الإنسان

المناطق _ عدن

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي ‏محسن صالح عن استغرابه للتقرير الصادر ‏عن ‏المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي قال إنه افتقد ‏إلى الموضوعية المهنية وسعى إلى ‏تبرئة الجلاد، ‏وإدانة الضحية.‏

جاء ذلك خلال لقاءه في حضرموت رئيس اللجنة ‏الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات ‏حقوق الإنسان ‏في اليمن القاضي أحمد المفلحي.‏

وطالب نائب الرئيس اليمني، بإعادة النظر في مضامين ‏ومنهجية التقرير التي خلت من ‏المصداقية، وتعمدت ‏تجاهل الطرف الرئيسي المتسبب في الحرب، والمتمثل ‏في ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والتي مارست مختلف ‏الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني. ‏

وثمن الفريق محسن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جهود اللجنة في رصد ‏انتهاكات ‏مختلف الأطراف والعمل الحيادي والقانوني ‏الذي تتولاه في هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً ‏أن ‏الشرعية تضع في مقدمة اعتبارها حقوق المواطن ‏اليمني والالتزام بالمواثيق والقوانين ‏الدولية في مجال ‏حقوق الإنسان.‏