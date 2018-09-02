بريطانيا تؤكد التزامها بدعم “الأونروا”

المناطق _ لندن

أكدت بريطانيا التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” التابعة للأمم المتحدة، واللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، في تصريح صحفي اليوم: “إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الأونروا، واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف نبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت”، مضيفًا أن “الأونروا” تُعد قوة ضرورية في المنطقة لتحقيق الاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، إذ تقدم يوميًا خدمات حيوية لملايين اللاجئين.