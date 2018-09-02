احدث الأخبار

البنك الأهلي يقدم 100 حقيبة مدرسية لأيتام أكناف
منطقة الباحة
 جمعية الرمان بالباحة تستعد لإطلاق المهرجان الوطني السابع
أبرز المواد
 عاجل: أمير جازان بالنيابة يقف على استعدادات بداية العام الدارسي، ويتفقد عددا من المدارس بمدينة جازان.
أبرز المواد
 على خلفية وفاة الضابطين.. الكويت توقف عددًا من الضباط عن العمل
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة ستحرص على ‏الإستفادة من المشاورات المرتقبة في جنيف لإحراز تقدم
أبرز المواد
 ” مرور محافظة الدلم ” يواجه العام الدراسي الجديد بتواجد مروري لتسهيل حركة السير
منطقة الرياض
 الإسكان :لا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء عقد “الإجار” إلا في بعض الحالات
أبرز المواد
 الصحة توضح تفاصيل وفاة طفل بمكة وإتهام ذوية المشفى بالإهمال
أبرز المواد
 بريطانيا تؤكد التزامها بدعم “الأونروا”
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يطالب بإعادة النظر في مضامين ‏ومنهجية تقرير ‏المفوض السامي لحقوق الإنسان
أبرز المواد
 “٣٣” ألف طالب وطالبة يعودن لمقاعد الدراسة وتعليم الليث يعلن جاهزيته
منطقة مكة المكرمة
 صحة الباحة تدشن المرحله الثانيه من برنامج تحسين الأداء باقسام الأشعه بالمنشآت الصحية
منطقة الباحة
البنك الأهلي يقدم 100 حقيبة مدرسية لأيتام أكناف

البنك الأهلي يقدم 100 حقيبة مدرسية لأيتام أكناف

منطقة الباحة
جمعية الرمان بالباحة تستعد لإطلاق المهرجان الوطني السابع

جمعية الرمان بالباحة تستعد لإطلاق المهرجان الوطني السابع

أبرز المواد
عاجل: أمير جازان بالنيابة يقف على استعدادات بداية العام الدارسي، ويتفقد عددا من المدارس بمدينة جازان.

عاجل: أمير جازان بالنيابة يقف على استعدادات بداية العام الدارسي، ويتفقد عددا من المدارس بمدينة جازان.

أبرز المواد
على خلفية وفاة الضابطين.. الكويت توقف عددًا من الضباط عن العمل

على خلفية وفاة الضابطين.. الكويت توقف عددًا من الضباط عن العمل

أبرز المواد

وزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة ستحرص على ‏الإستفادة من المشاورات المرتقبة في جنيف لإحراز تقدم

وزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة ستحرص على ‏الإستفادة من المشاورات المرتقبة في جنيف لإحراز تقدم
http://almnatiq.net/?p=626145
المناطق _ عدن

أكد وزير الخارجية في الحكومة الشرعية اليمنية خالد اليماني، أن الحكومة ستحرص على ‏الاستفادة من المشاورات المرتقبة في جنيف لإحراز تقدم في ‏إجراءات بناء الثقة وأهمها إطلاق ‏سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن المدن ‏وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وحل ‏إشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في ‏المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات ‏الانقلابية المدعومة من إيران بعد أن منعت عنهم المليشيات ذلك ‏واستحوذت على كل الإيرادات لتسخيرها ‏كمجهود حربي. ‏

وأشار اليماني خلال لقائه في مدينة الرياض المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، إلى أن وفد ‏الحكومة جاهز للذهاب إلى ‏جولة المشاورات المقرر إقامتها في جنيف في السادس من سبتمبر، ‏وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مجدداً استمرار حكومة بلاده في ‏دعمها لجهود المبعوث الأممي من ‏أجل إحلال السلام الدائم والشامل والمستدام حرصاً منها ‏على وضع حد للمأساة التي تسبب بها ‏الانقلاب المدعوم من إيران.‏

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي الإجراءات والترتيبات اللوجستية لجولة المشاورات، ‏مؤكداً مجدداً الالتزام الكامل بالمرجعيات وتقديره في الوقت ذاته دعم الحكومة اليمنية ‏لجهوده.

وتم في اللقاء استكمال الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية المقرر انطلاقها ‏في ‏جنيف في السادس من الشهر الجاري.

روابط ذات صلة

جمعية الرمان بالباحة تستعد لإطلاق المهرجان الوطني السابع

جمعية الرمان بالباحة تستعد لإطلاق المهرجان الوطني السابع
عاجل: أمير جازان بالنيابة يقف على استعدادات بداية العام الدارسي، ويتفقد عددا من المدارس بمدينة جازان.

عاجل: أمير جازان بالنيابة يقف على استعدادات بداية العام الدارسي، ويتفقد عددا من المدارس بمدينة جازان.
على خلفية وفاة الضابطين.. الكويت توقف عددًا من الضباط عن العمل

على خلفية وفاة الضابطين.. الكويت توقف عددًا من الضباط عن العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*