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جمعية الرمان بالباحة تستعد لإطلاق المهرجان الوطني السابع

جمعية الرمان بالباحة تستعد لإطلاق المهرجان الوطني السابع
http://almnatiq.net/?p=626164
المناطق _ الباحة
تجري جمعية الرمان التعاونية بمنطقة الباحة، استعداداتها لانطلاق فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته السابعة كوجهة سياحية لتنوع منتجات المنطقة الزراعية.
ويعد مهرجان الرمان، الذي يقع بمفرق بيدة بمحافظة القرى، من المهرجانات الموسمية الواعدة، التي تعكس هوية المنطقة الزراعية،وتشكل أهمية اقتصادية عالية، ونافذة تسويقية مهمة للمزارعين ومنتجي الرمان، وحافزًا للاستثمار في القطاع الزراعي بالمنطقة، ورافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مهمًا للمنطقة، ومنتج وطني يعزز مكانة المنطقة زراعيًا ويسهم بتسويق المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة لتعزز الحركة الاقتصادية.
وتهدف الجمعية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، إلى خلق روح التعاون والتنسيق بين أعضائها لتطبيق الأنظمة وإيجاد مرجعية علمية وتنظيمية للمزارعين في المنطقة وتدريب وإرشاد المزارعين، وتنمية مداركهم العلمية ورفع قدراتهم المهنية، وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية.
كذلك تسعى للعمل على توفير المستلزمات الزراعية، وتطوير طرق التعبئة والتغليف لمنتجات الأعضاء لضمان عملية التسويق الجيد، ونشر الوعي بأهمية الرمان والقيمة الغذائية والعلاجية والاقتصادية لمنتجاته، إضافة إلى المساهمة في حماية المزارع والاهتمام بها وتنميتها، وتمثيل الأعضاء أمام الجهات ذات العلاقة، والتعبير عنهم.
وكانت الجمعية، التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، قد أطلقت مبادرة “رمان” والتي نفذتها بلدية معشوقة بالتعاون وبدعم من جمعية الرمان، وتستهدف المبادرة التي تتوافق مع مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالوصول إلى زراعة أربعة ملايين شجرة خلال الأربع سنوات المقبلة لدعم وتعزيز الغطاء النباتي في المملكة؛ وفق رؤية المملكة 2020.
ومن خلال مبادرة زراعة شجرة الرمان، فإن الجمعية تهدف إلى تشجيع أهالي المنطقة بأهمية استزراع أنواع أشجار الرمان، وتستهدف المزارعين والمهتمين بزراعة هذه الشجرة لتشجيعهم، وأيضًا للتوسع في زراعتها، حيث تعتبر رافد من روافد التنمية.

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