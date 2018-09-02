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البنك الأهلي يقدم 100 حقيبة مدرسية لأيتام أكناف

البنك الأهلي يقدم 100 حقيبة مدرسية لأيتام أكناف
http://almnatiq.net/?p=626167
المناطق _ الباحة
قدم البنك الأهلي ممثلاً في “المسؤولية الاجتماعية” دعماً للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة ( أكناف ) وذلك بمائة حقيبة مدرسية بكامل محتوياتها من أقلام ومراسم ودفاتر وغيرها من المستلزمات التعليمية وذلك في إطار مشروع تأمين المستلزمات المدرسية للأيتام بالجمعية .
من جهته قدم المشرف العام على الجمعية الشيخ عادل الزهراني شكره وتقديره لإدارة البنك الأهلي بمنطقة الباحة مبيناً أن هذه المبادرة السنوية وغيرها من مبادرات البنك تأتي ضمن الشراكة الفاعلة التي تنوي الجمعية عقدها في برنامج أهالينا مع البنك والذي يهدف إلى تنمية وتأهيل الأيتام وأسرهم المستفيدين من الجمعية .

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