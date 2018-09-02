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برعاية أمير عسير وحضور سمو نائبه، تقيم الأمانة العامه لمكافحة المخدرات ورشة عمل عن الخطة التنفيذية لمواجهة ظاهرة المخدرات بالمنطقة

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برعاية أمير عسير وحضور سمو نائبه، تقيم الأمانة العامه لمكافحة المخدرات ورشة عمل عن الخطة التنفيذية لمواجهة ظاهرة المخدرات بالمنطقة

برعاية أمير عسير وحضور سمو نائبه، تقيم الأمانة العامه لمكافحة المخدرات ورشة عمل عن الخطة التنفيذية لمواجهة ظاهرة المخدرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=626173
المناطق _ عسير

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز -أمير منطقة عسير بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن طلال بن عبدالعزيز غداً الأثنين ٢٣/ذوالحجة/١٤٣٩هـ ورشة بعنوان “محددات الخطة التنفيذية لمواجهة ظاهرة المخدرات في منطقة عسير من قبل الأجهزة والمؤسسات المعنية بالمنطقة، والذي تنظمها الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بدعم من إمارة منطقة عسير ومشاركة فاعلة من جامعة الملك خالد، بحضور أكثر من 23 جهة حكومية، وتستضيفها الجامعة لمدة يومين متتاليين.

وثمن المدير العام للعلاقات والاعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنيه لمكافحة المخدرات الاستاذ/ بندر بن عبدالله الرميحي رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير لورشه العمل ومشاركة سمو نائبه مما يرفع من أهميتها واستجابة الجهات المشاركة في التفاعل والتفعيل لمخرجاتها في ضوء التغير المواكب لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

كما صرح الرميحي: بأن الورشة تهدف إلى التعرف على طبيعة الأدوار المنفذة على مستوى المنطقة لمواجهة ظاهرة المخدرات على كافة المستويات، والتعرف على المعوقات والتحديات التي تحد من فاعلية الأداء وتُعيق تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، ومعرفة طبيعة الاحتياج القائم لتجويد وزيادة فاعلية الأداء التنفيذي، مع رسم خطة تنفيذية موحدة على مستوى المنطقة لمواجهة ظاهرة المخدرات جماعياً مما يضمن التكامل والتنسيق والفاعلية.

وأبان الرميحي: أن الورشة تتناول عدة مواضيع أبرزها مناقشة خصائص مشكلة المخدرات على مستوى المنطقة من حيث حجم قضايا المخدرات وحجم المواد المضبوطة، وحجم التعاطي والعوامل التي تؤدي إلى انتشار تعاطي المخدرات، وعدد المودعين في السجون بسبب التعاطي وعلاقة المخدرات بالجريمة، وحقيقة انتشار تعاطي المخدرات بين الطلاب وأيضاً العسكريين والموظفين، وعدد وخصائص طالبي علاج الإدمان في المنطقة، والمدن والمحافظات والأماكن التي تنتشر فيها الظاهرة بشكل أكبر عن غيرها، والأدوار التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمواجهة ظاهرة المخدرات، وأهم الأعمال المتحققة من كل جهاز حكومي في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات، وسياسات وآليات العمل الحالية التي توجه الأداء التنفيذي.

وأكد الرميحي: إلى أن الورشة ستخرج بتقرير مفصل يتضمن كافة البيانات المدخلة ونتائج جلسات ورشة العمل، ومخرجات الاستبيان والملاحظات والمداخلات، فضلاً عن التوصيات، ونموذج العمل المقترح لتجويد العمل التنفيذي لمواجهة ظاهرة المخدرات في منطقة عسير.
واختتم الرميحي حديثه داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن والمواطن من شرور المخدرات وغيرها من الآفات والأخطار التي تستهدف شبابنا وفتياتنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا عزاً وذخراً للإسلام والمسلمين.

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