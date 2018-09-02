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“البيئة” تحظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من ماليزيا

“البيئة” تحظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من ماليزيا
http://almnatiq.net/?p=626234
المناطق - الرياض

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من ماليزيا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن فرض الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، ودراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة بماليزيا، وتحسباً من تسرب المرض إلى المملكة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

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