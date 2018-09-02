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وكيل إمارة الباحة يدشن فعاليات بدء العام الدراسي الجديد

وكيل إمارة الباحة يدشن فعاليات بدء العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=626237
المناطق-الباحة

دشن وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية عبدالله بن زيد الراجح اليوم الأحد 22 / 12 / 1439هـ فعاليات بدء العام الدراسي الجديد 1439 – 1440هـ وافتتح برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية بمدارس المنطقة وذلك في مقر مدرسة السعودية الابتدائية بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومدير مكتب التعليم بوسط الباحة صالح سعيد مديس و مدير إدارة التوجيه والإرشاد سعيد محمد سعيّد وعدد من القيادات التربوية.
و بدأت الفعاليات منذ الصباح الباكر باستقبال وكيل الإمارة من قبل المدير العام وفور وصوله افتتح برنامج الأسبوع التمهيدي بالقاعة المخصصة لفعاليات الأسبوع بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم ثم تفقد عددا من الفصول الدراسية وتجول في جنبات المدرسة واطلع على أبرز البرامج والفعاليات التي تقدم للطلاب المستجدين خلال الأسبوع التمهيدي. وفي ختام جولته قدم بعض الهدايا لطلاب الأسبوع التمهيدي وأولياء أمورهم والتقط معهم الصور التذكارية.
وعبر وكيل إمارة منطقة الباحة عقب الافتتاح عن سعادته وسروره بما شاهده من استعدادات للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، وأشاد بما لمسه من حرص تعليم المنطقة على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المنطقة ومحافظاتها ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بالمتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة للعام الدراسي وتدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول متمنياً للطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالجهد والاجتهاد.
وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” يحفظهم الله ” بالتعليم، مؤكداً على توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز المستمرة لبذل قصارى الجهد وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات معربا عن سعادته بتشريف وكيل الإمارة لانطلاقة العام الدراسي ودعم قيادات المنطقة لجميع مناشط التعليم. يذكر أن برنامج استقبال الطلاب المستجدين ينفذ في جميع مدارس المنطقة على مدى أسبوع كامل ينظم فيه العديد من المناشط التربوية التي تكفل تهيئة وإعداد طلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية بكل يسر وسهولة.

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