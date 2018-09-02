تعرف على أعلى قمة جبلية في مشروع “نيوم”

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http://almnatiq.net/?p=626240
تبوك – عطاالله العمراني

يعد جبل اللوز شمال غرب المملكة العربية السعودية الذي يقع في منطقة ” نيوم ” أعلى الجبال في تلك المنطقة وتبلغ أعلى نقطة في جبل اللوز نحو 2785م ارتفاعا عن مستوى البحر , ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات ، ويبعد قرابة 200 كلم غرب مدينة تبوك.

واكتسب جبل اللوز اسمه لوجود شجر اللوز به قديما وتنتشر بالمنطقة الرسوم الصخرية التي يرجع تاريخها حوالي 10.000 سنة قبل الميلاد ، بالإضافة إلى النقوش القديمة والكتابات الإسلامية وتوجد به أطلال لمستوطنات يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام. ، وتعتبر آثار جبل اللوز من حلقات حضارات الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ، وحتى العصور الإسلامية، والعلاقة وثيقة بين مختلف أنواع الحضارات السائدة في شمال الجزيرة .

ومنحت تضاريس جبل اللوز وعلوه الشاهق شهرة كبيرة كموقع سياحي شتوي نظرا لتساقط الثلوج عليه في موسم فصل الشتاء وتتراوح متوسط درجة الحرارة فيه خلال فصل الصيف بين 17 و 30 درجة مئوية وفي الشتاء من 3 إلى 7 درجات تحت الصفر , ليصبح بذلك وجهت الكثير من المتنزهين من داخل وخارج منطقة تبوك للاستمتاع بأجوائه الثلجية.

ويمتاز جبل اللوز بغطاء نباتي صحراوي متنوع وتضاريس جبلية مختلفة ليكون بيئة صحراوية لكثير من الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في تلك المنطقة من أشهرها الوعل العربي وطائر الحجل وحيوانات برية أخرى عديدة .

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