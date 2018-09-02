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أمير مكة يقدم الشكر والتهنئة للجهات المشاركة في موسم الحج بعد نجاحه

أمير مكة يقدم الشكر والتهنئة للجهات المشاركة في موسم الحج بعد نجاحه

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أمير مكة يقدم الشكر والتهنئة للجهات المشاركة في موسم الحج بعد نجاحه

أمير مكة يقدم الشكر والتهنئة للجهات المشاركة في موسم الحج بعد نجاحه
http://almnatiq.net/?p=626246
المناطق - مكة المكرمة

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر الشكر والتهنئة لمساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام ، وقائد قوات أمن الحج، ومدير عام الدفاع المدني، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة السقاية والرفادة، ومدير إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية ولأعضاء لجنة الحج المركزية نظير النجاح الذي تحقق خلال موسم حج 1439هــ .
وقال الأمير عبدالله بن بندر في برقية خطية ” إشارة لما تحقق خلال موسم حج هذا العام 1439هـ من نجاح متميز بفضل الله عز وجل وتوفيقه ثم بفضل ما وفرته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من إمكانات وتجهيزات واستعدادات ، وتوجيهاته (يحفظه الله) المتواصلة بالعناية والاهتمام وبذل الغالي والنفيس للعناية بحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة ،  واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين لكافة الجهود المبذولة لتحقيق ذلك ، وعناية وإشراف سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على كافة الأمور المتعلقة بسلامة وراحة الحجاج ، والعمل المتواصل والمتابعة المباشرة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية لبذل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
وختم سموه بالقول ”  لكم ولكافة العاملين معكم جزيل الشكر والثناء على الجهود المباركة التي بذلتموها لخدمة الضيوف الكرام،  سائلاً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لمواصلة تقديم الخدمات اللازمة للحجاج  حتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين بحول الله “.

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