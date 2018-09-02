509 مدرسة بحفر الباطن تحتضن 91377 طالبة وطالبة

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

استقبلت 509 مدرسة للبنين والبنات بتعليم محافظة حفر الباطن 91377 آلاف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي 1439 /1440هـ صباح اليوم مع تجهيز العديد من الألعاب والمسابقات التعليمية والثقافية للطلاب المستجدين ، وتوزيع النشرات التعريفية عن المنشأة التعليمية ، وتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب وتعريفيهم بالقواعد المنظمة للسلوك والمواظبة ، والعديد من الفقرات الرياضية والترفيهية

وتقدم سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي منسوبي الإدارة من مساعدين ورؤساء ورئيسات أقسام بجولات ميدانية وفق خطة جولات ميدانية مجدولة لجميع القيادات التعليمية تشمل جميع مدارس المحافظة.

ونظم قسم الإشراف ( البنين – البنات ) جولات ميدانية لجميع المشرفين والمشرفات تشمل جميع المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية والاطمئنان على البداية الجادة للمدارس ، وتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم في بداية العام الدراسي ، حيث اطلع الجميع على البداية الجادة للدراسة منذ اليوم الاول للعام الدراسي وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب اضافة الى متابعة الاسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي ، وتنفيذ برنامج التهيئة الإرشادية في الأسبوع الأول للطلاب المستجدين في الصفين الأول متوسط والأول ثانوي .

وقد عبر سعادة مدير التعليم عن شكره وتقديره للحكومة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم السخي في توفير كافة السبل التي ساهمت في نجاح بداية العام الدراسي بمدارس مناطق ومحافظات المملكة ، مثمناً لمعالي وزير التعليم ونائبه وأصحاب الصعادة مدراء العموم بالوزارة المتابعة الدائمة والدعم المتواصل لتعليم حفر الباطن.