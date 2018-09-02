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أمير عسير يستقبل مدير تعليم المنطقة ويطّلع على خطة العام الدراسي الجديد

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أمير عسير يستقبل مدير تعليم المنطقة ويطّلع على خطة العام الدراسي الجديد

أمير عسير يستقبل مدير تعليم المنطقة ويطّلع على خطة العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=626267
المناطق - أبها
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, بالجهود المقدمة في قطاع التعليم بالمنطقة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد لتحقيق رؤية القيادة في ترسيخ المواطنة لدى الطلاب والطالبات من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية، بما يسهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان.

وقدّم آل كركمان خلال الاستقبال، نبذة عن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الإدارة تعمل على تنفيذ الخطط التي من شأنها الارتقاء بالمسيرة التعليمية في المنطقة, وتهيئة كل السبل المحققة للبيئة المدرسية الجيدة وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد وتقديم البرامج التعليمية المتميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية .

وفي نهاية الاستقبال، تسلم سمو الأمير فيصل بن خالد تقرير عن الاستعدادات  لبدء العام الدراسي ,كما  ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة  .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعه.

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