بكل جد ونشاط وطموح .. الأطفال المعوقين بعسير يبدؤون عامهم الدراسي الجديد

المناطق - أبها

استقبل القسم التعليمي بمركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم طلابه المعوقين ، وقد رحبن معلمات ومشرفات القسم بالأطفال ، وشكرنهم على حضورهم واجتهادهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ، كما تم استضافة الجدد منهم في الفصول الدراسية وتم تعريفهم عليها وعلى معلماتهن ، ثم أقيم نشاط ترفيهي للاطفال قدم خلاله القسم الهدايا لهم ، بعد ذلك تسلم أطفال المركز الكتب والوسائل التعليمية ، الجدير بالذكر أنه تم دمج 11 من طلاب المركز العام المنصرم في مدارس التعليم العام ، وهو أحد أهم أهداف المركز ..

من جهته رحب عبدالله المحسني مدير مركز الجمعية بعسير ، بالأطفال متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال رحلتهم الدراسية الجديدة .. معرباً عن شكره وتقديره للمعلمات ، ولفريق العمل بالمركز كافة الذي يقف خلف العملية التعليمية و التأهيلية والتطويرية التي يشهدها المركز .