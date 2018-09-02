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بكل جد ونشاط وطموح .. الأطفال المعوقين بعسير يبدؤون عامهم الدراسي الجديد

بكل جد ونشاط وطموح .. الأطفال المعوقين بعسير يبدؤون عامهم الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=626270
المناطق - أبها
استقبل القسم التعليمي بمركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم طلابه المعوقين ، وقد رحبن معلمات ومشرفات القسم بالأطفال ، وشكرنهم على حضورهم واجتهادهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ، كما تم استضافة الجدد منهم في الفصول الدراسية وتم تعريفهم عليها وعلى معلماتهن ، ثم أقيم نشاط ترفيهي للاطفال قدم خلاله القسم الهدايا لهم ، بعد ذلك تسلم أطفال المركز الكتب والوسائل التعليمية ، الجدير بالذكر أنه تم دمج 11 من طلاب المركز العام المنصرم في مدارس التعليم العام ، وهو أحد أهم أهداف المركز ..
من جهته رحب عبدالله المحسني مدير مركز الجمعية بعسير  ، بالأطفال متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال رحلتهم الدراسية الجديدة  .. معرباً عن شكره وتقديره للمعلمات ، ولفريق العمل بالمركز كافة  الذي يقف خلف العملية التعليمية و التأهيلية والتطويرية التي يشهدها المركز .

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