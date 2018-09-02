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إنقاذ حديثة ولادة من تشقق العمود الفقري في ” سعود الطبية “

إنقاذ حديثة ولادة من تشقق العمود الفقري في ” سعود الطبية “
http://almnatiq.net/?p=626282
المناطق - الرياض
حققت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بالشؤون الطبية وإدارة مستشفى الأطفال إنجاز طبي متميز، وذلك في إنقاذ حياة طفلة حديثة ولادة تبلغ من العمر 19 يومًا من تشقق العمود الفقري.
 
وأوضحت المدينة بأن الطفلة تعاني من تشوه خلقي بالعمود الفقري برز من خلاله جزء من الحبل الشوكي، منوه بأنه قد أجريت لها عملية جراحية تم من خلالها إغلاق فتحة الظهر وإصلاح التشقق.
وأفادت المدينة بأن خمس تخصصات نادرة شاركت في إجراء العملية لصعوبة الحالة بسبب وجود تشوهات بالقلب، حيث تمكن الفريق الطبي من معالجة الحالة بنجاح.
وأضافت المدينة : كانت الطفلة معرضة للوفاة في أي لحظة بسبب التشوه النادر .
وأشارت المدينة إلى أن العملية استغرقت ثلاث ساعات، وقد تكللت بالنجاح، وحالة الطفلة مستقرة الآن وفِي تحسن مستمر .
يشار إلى أن جراحات الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية سجلت العديد من العمليات النادرة التي أنقذت من خلالها العديد من الحالات.

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