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الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرة “كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة” لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم

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منطقة الرياض

الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرة “كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة” لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم

الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرة “كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة” لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم
http://almnatiq.net/?p=626291
المناطق - الرياض

أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي مبادرة “كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة” والتي يتم من خلالها كفالة قرض سيارات الأجرة الخاصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم لدى بنك التنمية الاجتماعية بما يتوافق مع اشتراطات هيئة النقل العام لشركات توجيه المركبات بواسطة الأجهزة الذكية.

وتأتي هذه المبادرة  كأحد روافد الدعم الاجتماعي التي يقدمها الصندوق الخيري لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم من ممارسة العمل الحر والتوظيف الذاتي في الأنشطة الواعدة بما يحقق لهم دخلاً مناسباً ومساهمة اجتماعية ، تسهم في تحقيق أهداف منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بزيادة فرص العمل للشباب السعودي.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق  التقديم مباشرة عبر موقع الصندوق الإلكتروني  http://www.fund.org.sa/jobs/

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