تفاصيل حادث احتراق مبنى النيابة العامة في الدمام

المناطق - إسلام داوود

اندلعت نيران هائلة في مبنى النيابة العامة بالدمام، اليوم الأحد، حيث جاءت النيران على أغلب أركان المبنى مع إطلاق ألسنة نيران وسحب سوداء كثيفة.

بدوره، باشر الدفاع المدني الحادث على الفور، حيث عقد ارتفاع المبنى على مايبدو من مهمة الإطفاء، وتدخلت الفرقة الجوية للمساعدة في إطفاء الحريق برش المياه من الأعلى.

بدورها، أكدت إمارة المنطقة الشرقية، متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة ، للحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد في مبنى #النيابة_العامة موجها سموه بتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات للتحقيق في الحادثة ، ومطالبا سموه بمراعاة واتباع وسائل السلامة الضرورية لكافة المشاركين في عمليات الإطفاء.

وأرجع بعض النشطاء سبب اندلاع الحريق في ملامحه الأولى إلى استخدام الكلاديبج، مؤكدين أن الدفاع المدني سبق ان حذر من الكلادينج الغير مطابق للمواصفات والغير مقاوم للحريق والتي صرحت بعض البلديات باستخدامه وكما هو ملاحظ في الحريق اشتعال الكلادينج

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، حيث تصدر هاشتاق ، #النيابة_العامة، قائمة االتداول على موقع تويتر، حيث تضرعوا لله داعين بأن ينطفئ الحريق بخير وبدون أضرار أو خسائر بشرية