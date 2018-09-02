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«كدوان» لقادة وقائدات المدارس: حفزوا.. شجعوا.. سلِّحوا أبناءَنا وبناتنا بالعلم والمعرفة وحب الوطن

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«كدوان» لقادة وقائدات المدارس: حفزوا.. شجعوا.. سلِّحوا أبناءَنا وبناتنا بالعلم والمعرفة وحب الوطن

«كدوان» لقادة وقائدات المدارس: حفزوا.. شجعوا.. سلِّحوا أبناءَنا وبناتنا بالعلم والمعرفة وحب الوطن
http://almnatiq.net/?p=626296
المناطق - رجال ألمع

أكد سعادة مدير تعليم رجال ألمع الأستاذ، إبراهيم بن يحيى كدوان مع انطلاق العام الدراسي الجديد ١٤٤٠/٣٩هـ وعودة عجلة التعليم للدوران على المضي قدمًا نحو تحقيق رؤية الوطن الغالي ٢٠٣٠ والتي من أهم ركائزها التعليم والتأهيل والاعتماد على سواعد الشباب.

واستطرد قائلًا: إن وزارة التعليم حرصت منذ انطلاق الرؤية الحكيمة من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تذليل كافة الصعوبات والمعوقات لتجويد العملية التعليمية والارتقاء بها من خلال تقديم حزمة من البرامج النوعية والمبادرات وقال : « كدوان»  لقادة وقائدات المدارس ولفريق العمل حفزوا، شجعوا، سلِّحوا، أبناءَنا وبناتنا بالعلم والمعرفة وحب الوطن خذوا بأيديهم نحو آفاق المستقبل بما يتواكب مع آمال وتطلعات القيادة الرشيدة فالقادم أجمل والمستقبل مليءٌ بالمنجزات بإذن الله، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لـ ابتدائية سعد بن معاذ بـ محليه، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

واستكمالًا للزيارات الميدانية التي دأبت عليها القيادات التعليمية بـ تعليم ألمع، زار المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي مجمع محمد بن الرشيد بـ العوص مهنئًا زملاءَه بالميدان التربوي وأبناءه الطلاب بالعام الدراسي الجديد مؤكدًا على أهمية الانضباط والتميّز والجد والاجتهاد فمقاعد الدراسة هي كبائن الصقل والمدارس مصانع رجالات الغد المشرق والمعلمون مهندسو المستقبل وراسمو لوحات الجمال والشموخ، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

كما زار المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح ثانوية الملك عبدالعزيز ومتوسطة سعد بن وقاص وابتدائية السعادة بـ سمعي مؤكدًا أن إدارة التعليم تسعى جاهدةً بكل طواقمها تذليل الصعوبات وتوفير كافة الخدمات بالمدارس لخلق بيئة جاذبة تحقق الأهداف المنشودة بإذن الله.

كما زارت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة عزيزة بنت حسن عسيري الابتدائية الثالثة بـ الجرف وابتدائية السماحة بـ سمعي واطلعت على الخطة المعدة للأسبوع التمهيدي مثمنةً الجهود التي يبذلها الجميع في الميدان التربوي، مشيرةً إلى أن الانطلاقة الجادة والمميّزة سمة من سمات الناجحين من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن تعليم ألمع استقبل صباح اليوم الأحد «١٥٦٦٦» طالب/ـة  وقد بلغ عدد المدارس «٢٥٣» مدرسة موزعة على أربع قطاعات تعليمية.

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