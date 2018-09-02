دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الحضور الجماهيري في الجولة الأولى تضاعف عن العام الماضي

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أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي أن الحضور الجماهيري للجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تجاوز أكثر من ضعف الحضور في الجولة الأولى للعام الماضي.

وأوضحت الرابطة أن عدد الحضور الجماهيري للجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بلغ 79.100 مشجع بزيادة بلغت 126% عن الحضور في نفس الجولة للعام الماضي الذي وصل إلى 34.900 مشجع ، وبنسبة 87 % عن العام قبل الماضي الذي بلغ عدد الحضور فيه لنفس الجولة 42.303 مشجعين .