النيابة العامة : خسائر الحريق محدودة .. والفرع لم يفقد اي معاملة

المناطق - الدمام

أكدت النيابة العامة انه لم ينتج عن الحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد في مبنى النيابة العامة بالدمام اي خسائر بشرية.

وتشير النيابة العامة إلى أن الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، حيث إن النظام الألكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي “النسخ الاحتياطي” .

وحيث سيستأنف العمل في دوائر النيابة العامة غدا الاثنين كما ان النيابه العامه لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات موضحاً أنه لايوجد أي شبهة جنائية في الحريق حيث بدأ من مكائن التكييف في الدور العلوي بسبب فوات مفاجئ في أعمال الصيانة والتي تتم عادة بشكل دوري ومنتظم .