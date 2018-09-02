احدث الأخبار

أمير نجران يستقبل وفد قبيلة الأشراف
أبرز المواد
 النيابة العامة : خسائر الحريق محدودة .. والفرع لم يفقد اي معاملة
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الحضور الجماهيري في الجولة الأولى تضاعف عن العام الماضي
أبرز المواد
 مدير تعليم نجران : أكثر من ١٢٧ ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة
أبرز المواد
 «كدوان» لقادة وقائدات المدارس: حفزوا.. شجعوا.. سلِّحوا أبناءَنا وبناتنا بالعلم والمعرفة وحب الوطن
أبرز المواد
 تفاصيل حادث احتراق مبنى النيابة العامة في الدمام
أبرز المواد
 الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرة “كفالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة” لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يتابع حريق النيابة العامة ويوجه بتشكيل لجنة للتحقيق
أبرز المواد
 وزارة العدل تقدم 52 ألف خدمة عدلية خارج أوقات الدوام للمستفيدين
أبرز المواد
 إنقاذ حديثة ولادة من تشقق العمود الفقري في ” سعود الطبية “
منطقة الرياض
 ب ١٤٢٧٣ طالب و طالبة .. تعليم الخفجي يبدء العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 الأمير فهد بن سلطان يتابع سير العملية التعليمية بمنطقة تبوك
أبرز المواد
أمير نجران يستقبل وفد قبيلة الأشراف

أمير نجران يستقبل وفد قبيلة الأشراف

أبرز المواد
النيابة العامة : خسائر الحريق محدودة .. والفرع لم يفقد اي معاملة

النيابة العامة : خسائر الحريق محدودة .. والفرع لم يفقد اي معاملة

أبرز المواد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الحضور الجماهيري في الجولة الأولى تضاعف عن العام الماضي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الحضور الجماهيري في الجولة الأولى تضاعف عن العام الماضي

أبرز المواد
مدير تعليم نجران : أكثر من ١٢٧ ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة

مدير تعليم نجران : أكثر من ١٢٧ ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة

أبرز المواد

أمير نجران يستقبل وفد قبيلة الأشراف

أمير نجران يستقبل وفد قبيلة الأشراف
http://almnatiq.net/?p=626309
المناطق - نجران

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما تعيشه البلاد من ألفة وتلاحم، وفي نعيم وهناء، في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، وفدًا من قبيلة الأشراف، الذين قدموا للتعبير عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، على مواساة قبيلتهم في  وفاة ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين، من أسرة واحدة، في حادث مروري.

وأعرب سموه عن صادق دعائه للمتوفاة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الطفلين شفيعين لوالديهما يوم القيامة، وأن يعجّل في شفاء المصابين.

وعبّر وفد قبيلة الأشراف، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، ولكل من واساهم، سائلين الله أن يجعل سعيهم في موازين حسناتهم.

روابط ذات صلة

النيابة العامة : خسائر الحريق محدودة .. والفرع لم يفقد اي معاملة

النيابة العامة : خسائر الحريق محدودة .. والفرع لم يفقد اي معاملة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الحضور الجماهيري في الجولة الأولى تضاعف عن العام الماضي

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الحضور الجماهيري في الجولة الأولى تضاعف عن العام الماضي
مدير تعليم نجران : أكثر من ١٢٧ ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة

مدير تعليم نجران : أكثر من ١٢٧ ألف طالب وطالبة عادوا لمقاعد الدراسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*