أمير الجوف يقف على طريق بيضاء الطوير المؤدي للجامعة

الجوف - عبدالعزيز الحموان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بسرعة انجاز طريق بيضاء الطوير الرابط بين طريق الملك عبدالله وجامعة الجوف وفق المعايير والجودة التي تتناسب مع مثل هذه الطرق ليخدم ابناءنا طلبة الجامعة لما يمثله هذا الطريق من شريان حيوي يسلكونه يوميا في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -.

جاء ذلك إثر وقوف سموه اليوم على طريق بيضاء الطوير الذي يسلكه طلاب جامعة الجوف، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروع الصيانة الوقائية للطرق ومشروع تنفيذ تعديل المنحنيات على الطرق الزراعية، واهتمام سموه الشخصي بما يسهًل وصول الطلاب للجامعة وفق اشتراطات السلامة على تلك الطرق.

وقد استمع سموه من مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري لشرح عن ذلك، حيث أوضح أن أعمال صيانة الطريق تأتي من خلال تنفيذ طبقة اسفلتية مع توسعة اكتاف الطريق وتنفيذ عوامل السلامة بتكلفة تبلغ 5.200.000 ريال.

كما استمع سموه لشرح عن مشروع تعديل المنحنيات على الطرق الزراعية بمنطقة الجوف بتكلفة فاقت 22 مليون ريال، تشمل تعديل منحنيات طريق بيضاء الطوير-الجامعة بطول 5 كم .