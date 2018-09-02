تقنية البنات بالباحة : قبول 210 طالبة للفصل التدريبي الحالي بعد انتقالهن للمبنى الجديد

المناطق - الباحة

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة قبول 210 طالبة للفصل التدريبي الحالي بعد انتقالهن للمبنى الجديد .

واوضحت عميدة الكلية امل الغامدي ان المتدربات والمستجدات باشرن في المبنى الجديد في محافظة العقيق بعد اشعارهن بذلك بناءا على توجيهات نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور / راشد الزهراني مشيرة بأن المبنى الجديد تتوفر به كافة الإمكانات والبيئات ووسائل التدريب الحديثة كما أن الطاقة الاستيعابية ارتفعت الى الضعف لافتة ان المبنى من المشروعات الجديدة الذي نفذتها المؤسسة وفق أحدث المواصفات الهندسية العالمية التي ستمكن المتدربات من الاستفادة القصوى منها

واوضحت الغامدي قبول 210 متدربة في تخصصات التصميم وتجميل وادارة مكتبيه حيث تسعى الكلية الى تأهيل المتدربات بما يواكب متطلبات سوق العمل وتغطية الاحتياج المتوقع للأيدي العاملة المؤهلة مهارياً ومعرفياً.