الدفاع المدني ينقذ عامل سقط في غرفة صرف صحي في بالشهم

المناطق - الباحة

اوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بانه ورد بلاغ اليوم الاحد الموافق1439/12/22 عن سقوط عامل في غرفة صرف صحي في قرية قذانة التابعة لمركز بالشهم وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وعند وصول الفرق الميدانية للموقع اتضح سقوط وافد بنجلاديشي الجنسيه في غرفة صرف صحي تقدر مساحتها حوالي 5م في 4م (تحت الإنشاء) تابعه لمنزل خاص حيث كان يعمل في قيادة (بوكلين) وأثناء نزوله و إشرافه على إزالة أنقاض الحفره من داخل غرفة الصرف اختل توازنه وسقط وقامت الفرق الميدانية بانتشاله واخراجه وتقديم الإسعافات الاولية له ونقله إلى المستشفى والدفاع المدني يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه المواقع متمنين للجميع السلامة .