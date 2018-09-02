احدث الأخبار

أمير الجوف يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد ويشارك الطلاب برامجهم
أبرز المواد
 بلدي تبوك يعقد اجتماعه ٣٧ بعد غدٍ الثلاثاء
منطقة تبوك
 تعليم تبوك يتجه للاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة
أبرز المواد
 أمين نجران : يكرِّم الفنانين والفنانات التشكيلين. .. آل عيبان : يشكر الجميع على جهودهم
منطقة نجران
 3 رسائل لأمير نجران قبل بدء العام الدراسي
أبرز المواد
 سياحة نجران تضبط ١١ مخالفة على المنشأت السياحية
منطقة نجران
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء يقدمون التعازي لأسرة آل أبونقطة المتحمي
أبرز المواد
 كلمة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي بمناسبة العام الجامعي الجديد
أبرز المواد
 أمين عسير : تحقيق المبادرات هو أساس نجاح العمل البلدي
منطقة عسير
 الدفاع المدني ينقذ عامل سقط في غرفة صرف صحي في بالشهم
أبرز المواد
 تقنية البنات بالباحة : قبول 210 طالبة للفصل التدريبي الحالي بعد انتقالهن للمبنى الجديد
أبرز المواد
 أمير الجوف يقف على طريق بيضاء الطوير المؤدي للجامعة
أبرز المواد
أمير الجوف يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد ويشارك الطلاب برامجهم

أمير الجوف يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد ويشارك الطلاب برامجهم

أبرز المواد
بلدي تبوك يعقد اجتماعه ٣٧ بعد غدٍ الثلاثاء

بلدي تبوك يعقد اجتماعه ٣٧ بعد غدٍ الثلاثاء

منطقة تبوك
تعليم تبوك يتجه للاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة

تعليم تبوك يتجه للاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة

أبرز المواد
أمين نجران : يكرِّم الفنانين والفنانات التشكيلين. .. آل عيبان : يشكر الجميع على جهودهم

أمين نجران : يكرِّم الفنانين والفنانات التشكيلين. .. آل عيبان : يشكر الجميع على جهودهم

منطقة نجران

كلمة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي بمناسبة العام الجامعي الجديد

كلمة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي بمناسبة العام الجامعي الجديد
http://almnatiq.net/?p=626343
المناطق - نجران

وجّه معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي كلمة بمناسبة العام الدراسي الجامعي الجديد 1439/1440، وجاء فيها :  ” أرحب بأبنائي وبناتي طلاب وطالبات الجامعة، وأهنئ كذلك الطلاب المستجدين على انضمامهم لهذا الصرح العلمي الكبير، متمنياً للجميع مستقبلاً مشرقاً في خدمة الدين والوطن، ولعلي أجدها فرصة مناسبة لتوجيه رسائل مهمة لتحقيق التكامل بين أقطاب العملية التعليمية “الطلاب، أعضاء هيئة التدريس”، للخروج بعام دراسي مميز.
وقدم معاليه رسالتين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بهذه المناسبة :
الرسالة الأولى للطلاب والطالبات: إن إدارة الجامعة ومنسوبيها تبذل كل جهد لتوفير بيئة تعليمية جامعية تساعدكم على تحقيق التفوق والنجاح، وتسليحكم بالعلم والمعرفة والمهارات الضرورية للدخول في معترك سوق العمل ؛لتكونوا معاول بناء في خدمة وطننا الغالي الذي يعقد عليكم الآمال في تنميته وبناءه وتحقيق أهدافه المتمثلة في رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تضع المملكة في مكانها الصحيح ضمن دول العالم المتقدمة في جميع المجالات.
الرسالة الثانية لأعضاء هيئة التدريس: يُقدر الجميع أهمية الدور المنوط بكم في تخريج أجيال متعلمة تنشر النور لتضئ عتمة الظلام، وقد حباكم الله بأسمى وأشرف مهنة عرفتها البشرية، وكلي ثقة فيكم أن تكونوا العنصر المهم في تحقيق طموحات الجامعة ورسالتها المتمثلة في التزامها بتعليم نوعي متميّز، وأهمس في أُذن كل فردٍ منكم أن تكونوا عوناً للطلاب في تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض طريقهم لتحقيق النجاح والتفوق.
ختاماً: إدارة الجامعة سخرت كافة إمكاناتها وتعمل بجد واجتهاد متواصلين في أداء مهامها الثلاثة بالتوازي “التعليم، خدمة المجتمع، البحث العلمي”، سائلين من المولى عزوجل التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد ويشارك الطلاب برامجهم

أمير الجوف يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد ويشارك الطلاب برامجهم
تعليم تبوك يتجه للاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة

تعليم تبوك يتجه للاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة
أمين نجران : يكرِّم الفنانين والفنانات التشكيلين. .. آل عيبان : يشكر الجميع على جهودهم

أمين نجران : يكرِّم الفنانين والفنانات التشكيلين. .. آل عيبان : يشكر الجميع على جهودهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*