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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء يقدمون التعازي لأسرة آل أبونقطة المتحمي

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء يقدمون التعازي لأسرة آل أبونقطة المتحمي
http://almnatiq.net/?p=626346
المناطق - أبها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  برقية تعزية ومواساة إلى أسرة آل أبونقطة المتحمي في وفاة الشيخ سليمان بن سعود بن عبدالعزيز المتحمي والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأربعاء الماضي.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية أخرى قدم خلالها تعازه ومواساته في الفقيد رحمه الله.

كما تلقت الأسرة برقيات تعزية ومواساة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الشورى وعدد من المسؤولين.

فيما كان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير قد تقدم المصلين على الفقيد رحمه الله في جامع الراجحي بأبها؛ وقدم تعازيه لأبناء وأسرة الفقيد؛ كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته للأسرة في فقيدهم الغالي.

وقد عبر عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز بن سعود أبونقطة المتحمي أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أسرة آل أبونقطة المتحمي عن عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية ولجميع أصحاب السمو والفضيلة والمعالي؛ وجميع من واساهم في فقيدهم الغالي حضورياً أو هاتفياً أو برقياً أو عبر الصحف ووسائل التواصل.

وثمن المتحمي عالياً هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه مؤكداً أنه كان لها الأثر الكبير في تخفيف الألم والحزن؛ داعياً الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الكريمة.

 

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