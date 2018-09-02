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سياحة نجران تضبط ١١ مخالفة على المنشأت السياحية

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سياحة نجران تضبط ١١ مخالفة على المنشأت السياحية

سياحة نجران تضبط ١١ مخالفة على المنشأت السياحية
http://almnatiq.net/?p=626354
المناطق - نجران
ياحة نجران’ تضبط ١١مخالفة على وحدات سكنية خلال إجازة عيد الأضحى ضبط مفتشو التراخيص والجودة بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، إحدى عشرة مخالفة على المنشآت السياحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٣٩ داخل مدينة نجران .
جاء ذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تم تنفيذها على عدد من الوحدات السكنية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها وفق الأنظمة واللوائح التنظيمية بالهيئة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن مفتشي إدارته كثفوا جولاتهم الميدانية على المنشآت السياحية بالمنطقة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٣٩ للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة التي تضمن جودة الخدمات المقدمة للنزلاء في تلك المنشآت.
وأشار آل مريح إلى أن عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال هذه الجولات بلغت ١١ مخالفةمنها تسع مخالفات سوء خدمات وتخص الفنادق والشقق ، مثل تدني مستوى النظافه والحجوزات المسبقة و عدم رضا السائح من الأسعار المقدمة من بعض الفنادق واثنتان تخص وكالات السفر بشأن مبالغ مالية وعدم فهم المواطن لشروط استرجاع التذاكر .
وأهاب آل مريح بالمستثمرين في هذا المجال إلى المتابعة مع إدارته لتصحيح وضعهم لتحقيق تطلعات المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال التنمية السياحية بالمنطقة، وتحقيقا لرؤية سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه .

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