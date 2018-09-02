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أمين نجران : يكرِّم الفنانين والفنانات التشكيلين. .. آل عيبان : يشكر الجميع على جهودهم

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أمين نجران : يكرِّم الفنانين والفنانات التشكيلين. .. آل عيبان : يشكر الجميع على جهودهم

أمين نجران : يكرِّم الفنانين والفنانات التشكيلين. .. آل عيبان : يشكر الجميع على جهودهم
http://almnatiq.net/?p=626361
المناطق - نجران

كرم أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان الفنانين والفنانات التشكيلين لقاء مشاركتهم في مبادرة معالجة التشوه البصري بمدينة نجران ؛ معرباً عن شكره وتقديره للجميع على ما بذلوه من جهود وتعاون مع الأمانة.
وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله ال فاضل أن تكريم الفنانين والفنانات التشكيليين المشاركين في مبادرة معالجة التشوه البصري يأتي ضمن عناية الأمانة بالفن الجمالي في الرسم.
من جانبهم عبر الجميع عن شكر هم وتقديرهم لأمين منطقة نجران على دعمه لهذا العمل الذي سيسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بمدينة نجران.

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