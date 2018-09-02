مرور القصيم ينفذ خطته لبداية العام الدراسي ويوزع باقات الورد والنشرات التوعوية

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باشرت اداره مرور منطقه القصيم صباح يوم الاحد ١٤٣٩/١٢/٢٢ تنفيذ الخطه المروريه الشامله والتي تم اعدادها بوقت مبكر لبدايه العام الدراسي الجديد ١٤٣٩/١٤٤٠

واوضح مدير اداره مرور منطقه القصيم العميد / عبدالله بن ناصر المحترش بأن الخطه المروريه تم مباشره تنفيذها من ساعات الصباح الاولى بمدينه بريده وكافه محافظات منطقه القصيم وقد انتشر رجال المرور من الضباط والافراد بالتجهيزات الاليه من الدوريات الرسميه والسريه على كافه الطرق والميادين العامه والمحاور الرئيسيه وذلك وفق الخطه المعده وساهم رجال المرور من خلال تواجدهم الميداني في متابعه حركه السير وانتظام دخول الطلبه والطالبات بكافه المراحل التعليميه والجامعات بالمنطقه وشارك رجال المرور كذلك في توزيع باقات الورود على الطلبه وأولياء الامور تزامنا مع انطلاقه العام الدراسي الجديد

واكد مدير مرور منطقه القصيم بأن الخطه المروريه التي تم تنفيذها بالمنطقه اتسمت بالانسيابيه التامه لحركه السير ولم يتم رصد اي ملاحظات تعيق الحركه المروريه او وقوع حوادث مروريه موضحا استمرار متابعه تنفيذ هذه الخطه المروريه طيله العام الدراسي بمايكفل تامين حركه مروريه آمنه لكافه مستخدمي الطرق بالمنطقه .

وأبان مدير مرور منطقه القصيم بان تنفيذ هذه الخطه المروريه يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو امير منطقه القصيم وسمو نائبه ومتابعه سعاده مدير شرطه القصيم ومتابعه واشراف سعاده مدير الاداره العامه للمرور .