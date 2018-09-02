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“عمومية اتحاد القدم” تصادق على استقالة عادل عزت وتعيين نواف التمياط خلفاً له

“عمومية اتحاد القدم” تصادق على استقالة عادل عزت وتعيين نواف التمياط خلفاً له
http://almnatiq.net/?p=626393
المناطق - الرياض

صادقت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد على الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد الدكتور عادل عزت من رئاسة مجلس الإدارة، واستلام الأستاذ نواف التمياط مسؤولية تسيير أعمال الاتحاد خلفا له لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وشهد الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف وتم كذلك الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعوي لكرة القدم، وتعديل لائحة الانتخابات ، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير المالي للعام 2017م، واعتماد الميزانية التقديرية لموسم 2018-2019.

بلغ عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم (40) عضوًا من أصل (49) عضو، وبذلك عقدت الجمعية.

 

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