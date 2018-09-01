نائب أمير منطقة حائل يستقبل موظفي الإمارة بعد مباشرته مهام عمله

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بالصالة الرئيسية بالإمارة اليوم, موظفي إمارة المنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد مطلق بن محمد العتيبي ومدراء العموم ومدراء الإدارات.

وفي مستهل الاستقبال نوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين من دعم وتوجيه لإمارات المناطق بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وقال سموه في كلمة توجيهية لموظفي الإمارة: “أعتز بثقة القيادة الحكيمة وهي مسؤولية كبيرة ونحن مؤتمنون ونحرص على أداء الأمانة على أكمل وجه, مشيراً إلى أن إمارة المنطقة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة ماضية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تصب في مصلحة الوطن ككل, حاثاً الجميع بمراعاة الله في السر والعلن, مبيناً أن الجميع وضعوا لخدمة أبناء المنطقة وإنجاز معاملاتهم ولاشك أن احتياجاتهم أمانة في عنق كل مسؤول وكل موظف وثقتي بموظفي الإمارة كبيرة.

وأضاف: “سرني الحراك الملحوظ في المنطقة ككل خلال الفترة القريبة الماضية وكذلك أنشطتها وفعالياتها وهذا له دلالة كبيرة على التكاتف والروح الواحدة التي تنشد الإنجاز, مبدياً تفاؤله بالمستقبل في ظل دعم ولاة أمرنا – حفظهم الله – ووجود رؤية واضحة وهي رؤية المملكة 2030 ودليلها الإرشادي الذي يوضح الأدوار والمهام لكل جهة, مؤكداً أن حائل بتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة وإخلاص أبنائها وتميز أهلها الكرام وكذلك الميز النسبية في موقعها وطبيعتها وإمكاناتها على استعداد كامل لتحقيق الأهداف المأمولة.

وأكد الأمير فيصل بن فهد, أن الأبواب والقلب مفتوح للجميع والمنطقة وأهلها تستحق منا جميعاً عملاً نوعياً ومتواصلاً, مختتماً سموه حديثه باستشاهده بما قاله الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز “أعينوني بالحق”, ونحن نقول لسموه بأننا جميعاً سنداً وعوناً بما يسرع خطوات العمل والإنجاز ويسهم في مزيد من تميز المنطقة في المجالات كافة, سائلاً الله للجميع التوفيق وأن يشهد الوطن مزيداً من التطور والنماء.

ثم فتح سموه باب المداخلات والأسئلة, وناقش مع مديري الإدارات عددا من الجوانب الإدارية بما يسرع خطوات رفع مستوى الأداء إلى الأفضل بإذن الله.