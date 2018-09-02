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أرسنال ينجو من كمين كارديف سيتي

أرسنال ينجو من كمين كارديف سيتي
http://almnatiq.net/?p=626412
المناطق - وكالات

انتزع فريق أرسنال فوزا بشق الأنفس من مضيفه كارديف سيتي (3-2) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثلاثية الفريق اللندني “المدفعجية” توقيع كل من، المدافع الألماني شكودرن موستافي (د. 12)، والمهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (د. 65)، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت (د. 81). بينما سجل هدفي الفريق الويلزي كل من، لاعب خط الوسط الإسباني فيكتور كاماراسا، والمهاجم الإنجليزي داني ورد، في الدقيقتين (75، 70) على الترتيب، على استاد “كارديف سيتي”.

وحقق أرسنال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده بالتالي إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، حتى الآن.

بينما مني كارديف سيتي بالهزيمة الثانية، مقابل تعادلين، وبقي في المركز السادس عشر، برصيد نقطتين.

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