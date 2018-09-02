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شاهد| دوام لجعة القويعية يبدأ خارج أسوار المدرسة.. والتعليم تؤكد أن المبنى آيل للسقوط.. وولي أمر : القرى تفقد الحياة

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http://almnatiq.net/?p=626424
المناطق - الرياض

مع انطلاق الدوام المدرسي، وفي اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، شهدت محافظة القويعية حادثة مؤسفة، أعرب الموطنون عن امتعاضهم منها، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك المظهر غير المشرف.

وتفصيلا، فقد فوجئ، طلاب مدرسة لجعة الابتدائية والمتوسطة، بإلزام إدارة المدرسة لهم، على الوقوف في طابور الصباح وأداء، النشيد الوطني بصوت واحد خارج أسوار مدرستهم بسبب إغلاقها من قبل إدارة تعليم محافظة القويعية لعدم صيانتها .

وقامت إدارة تعليم محافظة القويعية، بإغلاق المدرسة، دون إشعار الأسر أو الطلاب مما أحدث ربكة تعليمية في المنطقة ومطالبات بفتحها أو فتح مدرسة مسائية في مدارس البنات وعدم تكبدهم مخاطر الطريق وضمها إلى مدارس تبعد 20 كيلو عن مركزهم.

ووفقا لمشاهد، رصدها عدسات كاميرات بعض الحاضرين، فقد اضطر الطلاب لأداء النشيد الوطني في الطريق العام، وسط حالة من عدم الانضباط، ما كان من الممكن أن يؤدي لكارثة لاقدر الله.

من جهتها، كشفت وزارة التعليم ملابسات إخلاء مبنى مدرسة “لجعة” الابتدائية والمتوسطة التابعة لتعليم محافظة القويعية، وتحويل الطلاب إلى مدرسة أخرى بديلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي إن مبنى مدرسة لجعة قديم وتم إخلاؤه بناءً على تقرير من الدفاع المدني، مبينًا أنه تم إسناد إعادة تأهيل المبنى إلى شركة تطوير وحُدِّدت مدة المعالجة بـ6 أشهر.

وأوضح أن إدارة التعليم عمدت إلى نقل الطلاب إلى مبنى مدرسة الروضة الابتدائية لحين معالجة وضع مدرستهم، داعيًا أولياء أمور الطلاب للتعاون مع إدارة التعليم وتوجيه أبنائهم لمباشرة الدراسة في المدرسة البديلة.

وقالت إدارة التعليم بالمنطقة في بيان سابق اليوم، إن إغلاق المدرسة جاء بناء على قرار من الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لقدم المبنى وخطورته على منسوبي المدرسة.

بدورهم، أعرب أولياء أمور الطلاب والمواطنون، عن امتعاضهم من المشهد المؤسف الذي وقع خارج أسوار المدرسة.

وتواصلت صحيفة المناطق، مع أحد أولياء أمور الطلاب، الذي أعرب عن رفضه لما حدث اليوم أمام المدرسة، ونوه، ولي الأمر، إلى أنه حتى سياسة الدمج وإلغاء مدارس حكومية بالمدن والقرى غير مجدية.

وأضاف، أنه بالمزيد من الدمج والإلغاء للمدارس والمنشآت الحكومية، ستفقد هذه القرى الحياة وبالتالي، سيزداد تدفق السكان على المدن.

وأشار إلى أنه لمنع التدفق السكاني للمدن والتشجيع على الهجرة العكسية للمحافظات والقرى، فلابد من وضع السياسات والخطط لتنميتها، مؤكدا أن هذا ما يحتاجونه من مسؤولو التنمية بالمملكة في مختلف الوزارات والجهات.

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