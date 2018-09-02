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ليببا.. المجلس الرئاسي يعلن الطوارئ في طرابلس

ليببا.. المجلس الرئاسي يعلن الطوارئ في طرابلس
http://almnatiq.net/?p=626432
المناطق - وكالات

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس بسبب المعارك بين التنظيمات المسلحة.

وقال المجلس في بيان إنه سيشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالاتفاق حول طرابلس، حيث أعلنت هدنة الثلاثاء الماضي، ثم وقف لإطلاق النار الخميس، لكنه لم يصمد إلا لساعات.

ومنذ نحو أسبوع تشهد طرابلس اشتباكات أدت لمقتل وإصابة العشرات.

وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة، الجمعة، فإنّ المعارك في العاصمة الليبية أوقعت 40 قتيلا، وأكثر من مئة جريح منذ الاثنين الماضي، ومعظم الضحايا مدنيون.

وتتواجه مجموعتان مسلّحتان بالأسلحة الثقيلة في جنوب طرابلس التي شهدت، الجمعة الماضية، سقوط 16 صاروخا على الأقل.

ووقعت 3 قذائف قرب مطار معيتيقة، الوحيد العامل في العاصمة الليبية، مما أجبر سلطات المطار على تعليق الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل لدواع أمنية.

وإثر تلك الحوادث، أعلنت هدنة جديدة مساء الجمعة، لكنّ سقوط القذائف استمرّ السبت، مثيرا مخاوف من تجدد المواجهات الدامية.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، “جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا” في ليبيا، والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا دعت، في وقت سابق إلى إنهاء القتال في ليبيا، وذلك في بيان مشترك صدر في روما.

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