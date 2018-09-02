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راموس يطالب لاعبي الاتفاق بتلافي الأخطاء.. والصالح والخلف والعبود والكويكبي في قائمة منتخبنا الوطني

راموس يطالب لاعبي الاتفاق بتلافي الأخطاء.. والصالح والخلف والعبود والكويكبي في قائمة منتخبنا الوطني
http://almnatiq.net/?p=626435
الدمام - المناطق

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية تحت إشراف المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس بعد يومين من خوضه أولى مواجهاته أمام الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.
واجتمع راموس بلاعبي الفريق قبل بدء التدريبات للحديث حول مجريات المباراة الماضية، مطالباً إياهم بتلافي الأخطاء وبذل المزيد من الجهد.
ميدانياً أجرى الفريق تدريبات اللياقة قبل أن يقسم المدرب الفريق إلى مجموعتين أجرت عدد من التدريبات الفنية والتكتيكية.
وشهدت التدريبات عودة لاعب الوسط سعد السلولي بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد آسيا 2019.
وغاب عن التدريبات حارس المرمى الجزائري رايس مبلوحي والمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف بعد التحاقهما مع منتخبيهما ضمن أيام الفيفا.
ويتجه إلى الرياض صباح يوم غد الرباعي عبدالله الصالح وأسامة الخلف وعبدالرحمن العبود ومحمد الكويكبي للمشاركة في معسكر منتخبنا الوطني والذي يستعد في المرحلة الأولى لكأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر المعسكر من الفترة 3-10 من شهر سبتمبر الجاري.

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