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الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في تعز من سيطرة مليشيا الحوثي

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في تعز من سيطرة مليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=626441
المناطق - واس

حرر الجيش اليمني اليوم مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية ماوية جنوبي شرق محافظة تعز وسط اليمن.
وأكد مصدر عسكري وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وحدات من الجيش الوطني اليمني شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة، مشيراً المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم في تلك المناطق بالفرار.

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