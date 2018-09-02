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12 قتيلًا بتحطم مروحية في شمال أفغانستان

12 قتيلًا بتحطم مروحية في شمال أفغانستان
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=626443
المناطق - واس

لقي 12 شخصًا مصرعهم وهم أوكرانيان وعشرة جنود أفغان اليوم، نتيجة تحطم مروحية للنقل العسكري تعود إلى شركة مولدافية ، وفق ما أعلنت السُلطات في مولدافيا .
وكان مسؤول أفغاني، قال في حصيلة سابقة إن الحادث أسفر عن ثلاثة قتلى وسبعة جرحى وقد وقع في شمال أفغانستان .
وذكرت السُلطات المولدافية في بيان “تم ابلاغ السلطات الجوية المدنية في مولدافيا أنه في الثاني من سبتمبر قرابة الساعة الثالثة ت غ، تحطمت مروحية من طراز ام آي 8 تعود إلى شركة فالان اي سي سي بعيد إقلاعها من قاعدة مزار الشريف “.
وأفاد المصدر إن الطائرة كانت تقل ثلاثة اوكرانيين من أفراد الطاقم و 11 جنديًا أفغانيًا ، مضيفًا “بحسب المعلومات الأولية، قضى اثنان من أفراد الطاقم وعشرة ركاب جراء الحادث “.
وقال نائب قائد القوات الأفغانية في شمال البلاد نظير خوده باميري في تصريح له إن الطائرة تحطمت بسبب “مشكلات فنية” بعيد إقلاعها .
وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ردمانيش أن الطائرة تعود إلى شركة خاصة وقد استأجرتها منها وزارة الدفاع .

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