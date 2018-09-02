برنامج التطوير المهني بالتربية الخاصة بنجران

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قامت إدارة التربية الخاصة ـ بنات بتعليم نجران بتفعيل أسبوع التهيئة برنامج التطوير المهني في بداية العام الدراسي 1439_1440 ) وتم ذلك من خلال تفعيل أفكار ومبادرات أدارات التعليم والمتضمن مبادرات المشرفين التربويين الواردة بالتعميم الوزاري لأسبوع التهيئة ، ويستمر لمدة 4 أيام بمقر إدارة التربية الخاصة للبنات _مدارس برامج التربية الخاصة بحضور (49) من مشرفات و معلمات التربية الخاصة.

وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم نجران غالية السويدي أن البرنامج يعدف إلى توضيح ومناقشة مهام إدارة التربية الخاصة خلال الأسبوع التمهيدي وآلية تنفيذ ورش العمل واللقاءات المجدولة لهذا الأسبوع ، ودراسة إعادة مواقع برنامج التربية الخاصة بالمنطقة بناء على اللجنة المكلفة من سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة ، وإقامة ورش عمل وعقد لقاء وبرنامج تدريبي لمعلمات التربية الخاصة بشكل عام والمعلمات المستجدات على وجه الخصوص . وتضمن البرنامج إقامة ورشة عمل لمنسوبات إدارة التربية الخاصة وتنفيذ زيارات ميدانية ، وبرنامج تدريبي بعنوان (نموذج ميرل وتينسون ) ، ونفذت المشرفة آمال بالحارث ورشة عمل بعنوان (التكنلوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة شرحت خلالها طرق التفاعل مع التكنلوجيا وكيفية الاستفادة منها في برامج التربية الخاصة ، وفي ختام الأسبوع التمهيدي اقامت مديرة إدارة التربية الخاصة غالية السويدي لقاء بعنوان مسيرة الهمة والعطاء استهدف معلمات التربية الخاصة المستجدات في المنطقة .